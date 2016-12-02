 Çınar, Ersun Yanal’ı tribüne yollamıştı – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Çınar, ’ı tribüne yollamıştı

    Çınar, Ersun Yanal’ı tribüne yollamıştı

    - lig maçını hakem yönetecek.

    Çınar ismi camiada tedirginlik oluşturdu. Çınar, geçtiğimiz yıl 'un Konyaspor'u Yusuf Erdoğan'ın golü ile yendiği maçta yaptığı bariz hatalarla saç baş yoldurmuş, önce tercüman Görkem Ekal, sonra da Ersun Yanal'ı tribüne göndermişti.

    SKANDAL KARARLAR
    Hakem , yönettiği her maçta tartışılan bir isim. Bilindiği gibi 2-2 sona eren Karabükspor-Kasımpaşa müsabakasının 13. dakikasında Serkan Çınar, Castro'nun golü öncesi düdük çalıp önce penaltı kararı vermiş, ardından ikinci düdükle golü geçerli saymıştı. Kurallara göre hakemin düdüğüyle maçın durması gerekirken, devamında gelen gol tartışmalara neden olmuştu. Serkan Çınar için birçok kulüp sert açıklamalar yapmıştı.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:31
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