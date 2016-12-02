Çınar, Ersun Yanal’ı tribüne yollamıştı
Kayserispor-Trabzonspor lig maçını hakem Serkan Çınar yönetecek.
Çınar ismi camiada tedirginlik oluşturdu. Çınar, geçtiğimiz yıl Trabzonspor'un Konyaspor'u Yusuf Erdoğan'ın golü ile yendiği maçta yaptığı bariz hatalarla saç baş yoldurmuş, önce tercüman Görkem Ekal, sonra da Ersun Yanal'ı tribüne göndermişti.
SKANDAL KARARLAR
Hakem Serkan Çınar, yönettiği her maçta tartışılan bir isim. Bilindiği gibi 2-2 sona eren Karabükspor-Kasımpaşa müsabakasının 13. dakikasında Serkan Çınar, Castro'nun golü öncesi düdük çalıp önce penaltı kararı vermiş, ardından ikinci düdükle golü geçerli saymıştı. Kurallara göre hakemin düdüğüyle maçın durması gerekirken, devamında gelen gol tartışmalara neden olmuştu. Serkan Çınar için birçok kulüp sert açıklamalar yapmıştı.
SKANDAL KARARLAR
Hakem Serkan Çınar, yönettiği her maçta tartışılan bir isim. Bilindiği gibi 2-2 sona eren Karabükspor-Kasımpaşa müsabakasının 13. dakikasında Serkan Çınar, Castro'nun golü öncesi düdük çalıp önce penaltı kararı vermiş, ardından ikinci düdükle golü geçerli saymıştı. Kurallara göre hakemin düdüğüyle maçın durması gerekirken, devamında gelen gol tartışmalara neden olmuştu. Serkan Çınar için birçok kulüp sert açıklamalar yapmıştı.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:31
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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