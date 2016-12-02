 Cardozo ve Marin en kötüler arasında – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    ve en kötüler arasında

    Cardozo ve Marin en kötüler arasında
    Sezon başında 'a transfer olan eski Trabzonsporlu Cardozo ile bonservis bedelsiz olarak aynı takıma imza atan Marin, performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. Yunan spor sitesi ethnos. gr'ye göre Marin ve , yılın en kötü 6 transferi arasında kendilerine yer buldu. İki oyuncunun da beklenenden çok uzak bir görüntü ortaya koyduğunun vurgulandığı haberde ayrıca bir dönem forması giyen Hugo Almeida'nın da en kötü transferler arasında yer aldığı belirtildi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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