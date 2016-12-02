Sezon başında Olympiakos'a transfer olan eski Trabzonsporlu Cardozo ile bonservis bedelsiz olarak aynı takıma imza atan Marin, performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. Yunan spor sitesi ethnos. gr'ye göre Marin ve Cardozo, yılın en kötü 6 transferi arasında kendilerine yer buldu. İki oyuncunun da beklenenden çok uzak bir görüntü ortaya koyduğunun vurgulandığı haberde ayrıca bir dönem Beşiktaş forması giyen Hugo Almeida'nın da en kötü transferler arasında yer aldığı belirtildi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
Cardozo ve Marin en kötüler arasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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