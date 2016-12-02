Başkan Akyazı’da
Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı'da çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Başkan Muharrem Usta da Gümüşhanespor maçı için geldiği Trabzon'da soluğu vakit kaybettirmeden stadyumda aldı. Akyazı Stadı'nın son durumuyla ilgili bilgiler alan Başkan Usta'nın, stadın tamamını yeniden gezdiği belirtildi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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