 Başkan Akyazı’da – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Başkan Akyazı’da

    Başkan Akyazı’da
    'un yeni stadı Akyazı'da çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Başkan da Gümüşhanespor maçı için geldiği Trabzon'da soluğu vakit kaybettirmeden stadyumda aldı. Akyazı Stadı'nın son durumuyla ilgili bilgiler alan Başkan Usta'nın, stadın tamamını yeniden gezdiği belirtildi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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