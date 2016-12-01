Yeniden Kenan

Fırtına'nın, sezon başında da gündemine gelen Hannover 96'nın gurbetçi oyuncusu Kenan Karaman için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Karadeniz ekibinin Türkiye U21 formasını da giyen 22 yaşındaki genç yeteneğin menajeriyle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Kulübüyle sözleşmesi 2017'de sona erecek olan Kenan'ın her iki ayağını da kullandığı, sol kanat, sağ kanat ve forvette görev yapması nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girdiği kaydedildi. Kenan'ın Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.