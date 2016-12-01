Yeniden Kenan
Fırtına'nın, sezon başında da gündemine gelen Hannover 96'nın gurbetçi oyuncusu Kenan Karaman için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
Karadeniz ekibinin Türkiye U21 formasını da giyen 22 yaşındaki genç yeteneğin menajeriyle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Kulübüyle sözleşmesi 2017'de sona erecek olan Kenan'ın her iki ayağını da kullandığı, sol kanat, sağ kanat ve forvette görev yapması nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girdiği kaydedildi. Kenan'ın Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
Yorum
Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
Yorum
Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Yeniden Kenan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.