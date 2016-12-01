 Yeniden Kenan – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Yeniden Kenan

    Yeniden Kenan

    Fırtına'nın, sezon başında da gündemine gelen Hannover 96'nın gurbetçi oyuncusu için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

    Karadeniz ekibinin Türkiye U21 formasını da giyen 22 yaşındaki genç yeteneğin menajeriyle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Kulübüyle sözleşmesi 2017'de sona erecek olan Kenan'ın her iki ayağını da kullandığı, sol kanat, sağ kanat ve forvette görev yapması nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girdiği kaydedildi. Kenan'ın Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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