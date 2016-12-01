‘Usta’nın yanındayız’
Gebze Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş, takımın aldığı başarısız sonuçlar karşısında camianın ve taraftarların kenetlenmesini istedi. Altıntaş, "Başkanımız Muharrem Usta'nın çalışmasını, gayretini çok iyi biliyoruz. Zor dönemlerde 'hoca gitsin, başkan gitsin' demekle olmaz. Daha önce de yaşadık. Başkanımızın yanındayız" dedi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
Yorum
Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
Yorum
Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
‘Usta’nın yanındayız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.