 ‘Usta’nın yanındayız’ – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Usta’nın yanındayız’

    ‘Usta’nın yanındayız’
    Gebze Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş, takımın aldığı başarısız sonuçlar karşısında camianın ve taraftarların kenetlenmesini istedi. Altıntaş, "Başkanımız Muharrem Usta'nın çalışmasını, gayretini çok iyi biliyoruz. Zor dönemlerde 'hoca gitsin, başkan gitsin' demekle olmaz. Daha önce de yaşadık. Başkanımızın yanındayız" dedi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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