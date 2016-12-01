 Trabzonspor formasında Chapecoense! – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Trabzonspor formasında !

    Trabzonspor formasında Chapecoense!

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile oynayacağı maçta giyeceği bordo formada 'nin amblemi yer alıyor.

    Trabzonspor yönetim kurulu, aldığı kararla bu akşam oynayacağı Gümüşhanespor maçında 'nin amblemini formasında taşıyacak. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Trabzonspor olarak ailesinin derin acısını tüm kalbimizle paylaşıyoruz" denildi.

    Bordo-mavili takım ısınmak için sahaya "Kalbimiz yangın yeri #Aladağ" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:07
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