Trabzonspor formasında Chapecoense!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile oynayacağı maçta giyeceği bordo formada Chapecoense'nin amblemi yer alıyor.
Trabzonspor yönetim kurulu, aldığı kararla bu akşam oynayacağı Gümüşhanespor maçında Chapecoense'nin amblemini formasında taşıyacak. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Trabzonspor olarak Chapecoense ailesinin derin acısını tüm kalbimizle paylaşıyoruz" denildi.
Bordo-mavili takım ısınmak için sahaya "Kalbimiz yangın yeri #Aladağ" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.
Bordo-mavili takım ısınmak için sahaya "Kalbimiz yangın yeri #Aladağ" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Umutlarını söndürün
Toplam 39
Yorum
HB Hakem faktörü devreye girmediği taktirde, ne yaparsanız yapın hepsi hava. Biz sizin 13 puan önde olduğunuz zamanları da biliyoruz.Takımınıza hayal kurmayı öğretebilirsin, ancak hayallerimizi yıkmaya gücün yetmez.
- F.Bahçe'den rekor açıklaması
Toplam 4
Yorum
isminiz HAYDI REAL MADRID TAM ZAMANI SIMDI
- Futbolculardan anlamlı ziyaret
Toplam 1
Yorum
isminiz HELAL OLSUN, ASLANLARIM
Trabzonspor formasında Chapecoense! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.