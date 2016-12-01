 Scout sayısı 3’e indirildi – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Scout sayısı 3’e indirildi

    Scout sayısı 3’e indirildi

    Sezon başında büyük umutlarla oluşturulan scout ekibine beklenen operasyon yapıldı.

    Transferlerin beklenen verimi gösterememesi üzerine durum değerlendirmesi yapan yönetim, 12 olan scout personeli sayısını 3'e indirdi. Bordo-mavili takımda Uğur Uzunali, Hayati Şen ve Harry Louris scout ekibinde çalışmaya devam edecek. Scout ekibinin kurulmasında büyük emekleri olan Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'ın bu durum karşısında bir hayli üzgün olduğu öğrenildi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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