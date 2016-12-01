Scout sayısı 3’e indirildi
Sezon başında büyük umutlarla oluşturulan scout ekibine beklenen operasyon yapıldı.
Transferlerin beklenen verimi gösterememesi üzerine durum değerlendirmesi yapan yönetim, 12 olan scout personeli sayısını 3'e indirdi. Bordo-mavili takımda Uğur Uzunali, Hayati Şen ve Harry Louris scout ekibinde çalışmaya devam edecek. Scout ekibinin kurulmasında büyük emekleri olan Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'ın bu durum karşısında bir hayli üzgün olduğu öğrenildi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
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Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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