Scout sayısı 3’e indirildi

Sezon başında büyük umutlarla oluşturulan scout ekibine beklenen operasyon yapıldı.

Transferlerin beklenen verimi gösterememesi üzerine durum değerlendirmesi yapan yönetim, 12 olan scout personeli sayısını 3'e indirdi. Bordo-mavili takımda Uğur Uzunali, Hayati Şen ve Harry Louris scout ekibinde çalışmaya devam edecek. Scout ekibinin kurulmasında büyük emekleri olan Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'ın bu durum karşısında bir hayli üzgün olduğu öğrenildi.