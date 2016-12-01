 Kasım ayı kabus gibi – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Kasım ayı kabus gibi

    Kasım ayı kabus gibi
    SÜPER Lig'e Kasımpaşa galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor kasım ayında galibiyet alamadı. Ligin başladığı ağustos, eylül ve ekim aylarında birer galibiyet alan Karadeniz ekibi, kasım ayında ise hiç galibiyet elde edemedi. Bordomavili takım bu maçlarda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, G.Birliği ile 0-0 berabere kaldı, Antalyaspor'a da 1-0 yenildi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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