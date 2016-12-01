Kasım ayı kabus gibi
SÜPER Lig'e Kasımpaşa galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor kasım ayında galibiyet alamadı. Ligin başladığı ağustos, eylül ve ekim aylarında birer galibiyet alan Karadeniz ekibi, kasım ayında ise hiç galibiyet elde edemedi. Bordomavili takım bu maçlarda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, G.Birliği ile 0-0 berabere kaldı, Antalyaspor'a da 1-0 yenildi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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