Kasım ayı kabus gibi

SÜPER Lig'e Kasımpaşa galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor kasım ayında galibiyet alamadı. Ligin başladığı ağustos, eylül ve ekim aylarında birer galibiyet alan Karadeniz ekibi, kasım ayında ise hiç galibiyet elde edemedi. Bordomavili takım bu maçlarda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, G.Birliği ile 0-0 berabere kaldı, Antalyaspor'a da 1-0 yenildi.