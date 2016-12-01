Kapıyı gösterdiler

Yönetim, mevcut kadrodaki Muhammet Demir, Akakpo, İbanez gibi oyunculara gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bordo-mavililer yapılacak transferlerle birlikte UEFA kriterlerinde sıkıntı yaşamamak için kadro derinliğini de korumayı amaçlıyor.



Gözleri Yanal'da

BU sezon lig ve kupa maçlarında forma şansı bulamayan genç oyuncular Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı, Gümüşhanespor karşılaşması öncesi idmanlardaki çalışma azimleriyle dikkat çekti. Bu sezon hem lig hem de kupada henüz siftah yapamayan genç oyuncular, H Grubu ilk hafta maçında teknik direktör Ersun Yanal'dan görev bekleyecek.