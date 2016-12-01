Kapıyı gösterdiler

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Yönetim, mevcut kadrodaki Muhammet Demir, Akakpo, İbanez gibi oyunculara gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bordo-mavililer yapılacak transferlerle birlikte UEFA kriterlerinde sıkıntı yaşamamak için kadro derinliğini de korumayı amaçlıyor.
Gözleri Yanal'da
BU sezon lig ve kupa maçlarında forma şansı bulamayan genç oyuncular Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı, Gümüşhanespor karşılaşması öncesi idmanlardaki çalışma azimleriyle dikkat çekti. Bu sezon hem lig hem de kupada henüz siftah yapamayan genç oyuncular, H Grubu ilk hafta maçında teknik direktör Ersun Yanal'dan görev bekleyecek.
Gözleri Yanal'da
BU sezon lig ve kupa maçlarında forma şansı bulamayan genç oyuncular Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı, Gümüşhanespor karşılaşması öncesi idmanlardaki çalışma azimleriyle dikkat çekti. Bu sezon hem lig hem de kupada henüz siftah yapamayan genç oyuncular, H Grubu ilk hafta maçında teknik direktör Ersun Yanal'dan görev bekleyecek.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
Yorum
Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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