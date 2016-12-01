Jonas Svensson sıcak bakıyor
Bordo-mavililer ara transferde Rosenborg'un sağ bek oyuncusu Jonas Svensson'un işini bitirmek için çaba harcarken, Norveçli oyuncudan da olumlu yanıt aldı.
23 yaşındaki savunmacının Trabzonspor'un kendisiyle ilgilendiğini doğrularken, transferin gerçekleşmesinin iki kulübün anlaşmasına bağlı olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
1.5 MİLYON EURO HAZIR
Kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Svensson'un transferini özellikle teknik direktör Ersun Yanal çok istediği öğrenildi. Aynı zamanda stoper mevkiinde de forma giyen genç futbolcunun transferi için Trabzonspor yönetiminin 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı.
1.5 MİLYON EURO HAZIR
Kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Svensson'un transferini özellikle teknik direktör Ersun Yanal çok istediği öğrenildi. Aynı zamanda stoper mevkiinde de forma giyen genç futbolcunun transferi için Trabzonspor yönetiminin 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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