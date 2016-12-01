 Jonas Svensson sıcak bakıyor – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    sıcak bakıyor

    Jonas Svensson sıcak bakıyor

    Bordo-mavililer ara transferde Rosenborg'un sağ bek oyuncusu 'un işini bitirmek için çaba harcarken, Norveçli oyuncudan da olumlu yanıt aldı.

    23 yaşındaki savunmacının Trabzonspor'un kendisiyle ilgilendiğini doğrularken, transferin gerçekleşmesinin iki kulübün anlaşmasına bağlı olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

    1.5 MİLYON EURO HAZIR
    Kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Svensson'un transferini özellikle teknik direktör Ersun Yanal çok istediği öğrenildi. Aynı zamanda stoper mevkiinde de forma giyen genç futbolcunun transferi için Trabzonspor yönetiminin 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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