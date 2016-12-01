Jonas Svensson sıcak bakıyor

Bordo-mavililer ara transferde Rosenborg'un sağ bek oyuncusu Jonas Svensson'un işini bitirmek için çaba harcarken, Norveçli oyuncudan da olumlu yanıt aldı.

23 yaşındaki savunmacının Trabzonspor'un kendisiyle ilgilendiğini doğrularken, transferin gerçekleşmesinin iki kulübün anlaşmasına bağlı olduğunu ifade ettiği öğrenildi.



1.5 MİLYON EURO HAZIR

Kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Svensson'un transferini özellikle teknik direktör Ersun Yanal çok istediği öğrenildi. Aynı zamanda stoper mevkiinde de forma giyen genç futbolcunun transferi için Trabzonspor yönetiminin 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı.