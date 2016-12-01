Fırtına kupada moral peşinde
Süper Lig'de 12 puanla 14'üncü sırada yer alan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'ndaki ilk maçında bugün 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Gümüşhanespor karşısında moral arayacak.
Son 4 lig maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, kupada grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak taraftarının da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Castillo ile Mustafa Akbaş görev alamayacak. Ersun Yanal'ın, Gümüşhanespor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın ayrıca, cezası nedeniyle ligde son oynanan G.Birliği maçında forma giyemeyen Okay ile Mehmet Ekici'ye de şans verebileceği öğrenildi. 20.30'da başlayacak maçı A2 kanalı naklen yayınlayacak.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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