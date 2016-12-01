 Fırtına kupada moral peşinde – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Fırtına kupada moral peşinde

    Fırtına kupada moral peşinde

    Süper Lig'de 12 puanla 14'üncü sırada yer alan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'ndaki ilk maçında bugün 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Gümüşhanespor karşısında moral arayacak.

    Son 4 lig maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, kupada grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak taraftarının da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Castillo ile Mustafa Akbaş görev alamayacak. Ersun Yanal'ın, Gümüşhanespor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın ayrıca, cezası nedeniyle ligde son oynanan G.Birliği maçında forma giyemeyen Okay ile Mehmet Ekici'ye de şans verebileceği öğrenildi. 20.30'da başlayacak maçı A2 kanalı naklen yayınlayacak.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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