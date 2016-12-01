3'ü bir arada

Bordo-mavili yönetim, bu sezon yedek kulübesine mahkum olan kanat oyuncusu Kerim Frei, orta saha Olcay Şahan ve forvet Ömer Şişmanoğlu için siyah-beyazlılarla masaya oturacak

Devre arasında kadrosuna 4-5 takviye yapacak olan Trabzonspor, Beşiktaş'tan toplu transfer yapma peşinde... Bu isimler 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei Koyunlu, 29 yaşındaki orta saha Olcay Şahan ve 27 yaşındaki forvet Ömer Şişmanoğlu... Kara Kartal, sol ve sağ kanatta başarı ile oynayabilen 23 yaşındaki Kerim, 2013'ten bu yana Beşiktaş'ta ve sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. Siyah-beyazlılar, Kerim'i 2013'te Fulham'dan 3 milyon 157 bin euro'ya almış ve 5 yıllık imza attırmıştı. A Milli Takım'a davet edilme noktasından Beşiktaş'ta kulübede kalması nedeniyle bir anda gözden düşen Frei'nin de yeniden bir çıkış yakalamak için en azından kiralık da olsa ayrılmayı düşündüğü vurgulandı. Sağ kanatta önemli sorunu bulunan bordo-mavililerin Frei ile ön görüşme yaptığı ve Beşiktaş ile de dirsek temasına geçtiği bildirildi.



SADECE 3 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Bu sezon kulübünden 1 milyon euro alan Kerim'e maç başı olarak da 5 bin euro ödeniyor. Trabzonspor'un futbolcu ile yaptığı görüşmede yıllık 1.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Şu ana kadar Beşiktaş ile toplam 101 maça çıkan başarılı futbolcu 11 gol attı, 6 da asist yaptı. 2013-14'te Süper Lig'de 29 maçta forma giyen Kerim, geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmaya çıkarken, bu sezon ligde şu ana dek sadece 3 kez görev alabildi. Yine sözleşmesi 2018'de bitecek olan Olcay da bu sezon 8 maçta 446 dakika oynadı. Önümüzdeki yıl sözleşmesi biten Ömer de 7 karşılaşmada oynadı. Bu üç isim Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor.



Yunus Emre SEL