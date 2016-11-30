Trabzonspor, kupada moral arıyor
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın sahasında karşılaşacağı Gümüşhanespor'u yenerek moral bulmak istiyor.
Sıkıntılı günler geçirdiği ligde hedeflerinin gerisinde kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük bir önem veriyor. Ligde 4 haftadır maç kazanamayan Karadeniz ekibi Gümüşhanespor'u yenerek moral bulmak istiyor.
İlk kez karşılaşacaklar
Trabzon ve Gümüşhane'nin takımları tarihlerinde ilk kez karşılaşacaklar. Trabzonspor ile Gümüşhanespor'un yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları maçta ise bordo-mavili kulüp ilk kez bir kulübün taraftarına misafir takım taraftar uygulaması yapmayacak. Gümüşhanespor ile bordo-mavili takımın taraftarları müsabakayı birlikte izleyecek.
Gösteri maçı yapılacak
Trabzonspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak olan maç öncesinde ise bordo-mavili kulübün efsane oyuncuları bir gösteri maçı yapacak. Saat 19.00'da yapılacak olan gösteri maçı nedeniyle stadyumun kapıları taraftarlara saat 17.30'dan itibaren açılacak.
Ligin provası yapılacak
Bulunduğu konumdan çıkmanın çarelerini arayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Gümüşhanespor karşısında, Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının da provasını yapacak. Karşılaşmada ligde az forma şansı verdiği ve cezalı olmalarından dolayı geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyen oyuncularını oynatmayı planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, genç oyuncularında performansını yakından görmek istiyor. Orta sahada ve forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan Yanal'ın Yusuf Yazıcı ve Ramil Sheidaev'i bu maçta oynatma ihtimalinin yüksek belirtildi.
Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Akakpo, Ibanez, Okay, Mehmet Ekici, Yusuf Yazıcı, Güray,Muhammet Demir ve Suk 11'i ile çıkması bekleniyor.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:57
- Fernandao bombası
Toplam 4
Yorum
has uşak atıffı alın atıfıı yahu adam ilaç bize
- Fernandao bombası
Toplam 4
Yorum
bluesky61 iyi bir golcüye tabiiki ihtiyaç var ama önce oyun sistemimizi oturtmak lazım.. ligin tartışmasız en kötü futbolunu oynuyoruz..
- Lens için kritik gün
Toplam 4
Yorum
Korulu Lens oynarsa besiktasin bekleri ve savunması cok hata yapar van persie ve sowda golleri çok kolay atar inşallah oynar
Trabzonspor, kupada moral arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.