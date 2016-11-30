Trabzonspor, kupada moral arıyor

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın sahasında karşılaşacağı Gümüşhanespor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayıp 12 hafta sonunda 12 puan toplayarak ligin alt sıralarına demir atan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk maçında yarın sahasında komşusu Gümüşhanespor ile oynayacak. Spor Toto 2 Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden rakibiyle oynayacağı maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetecek. Yardımcılıklarını ise Engin Erdem ve Baran Eraslan yapacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmada iki takımın taraftarları karşılaşmayı birlikte izleyecek.



Sıkıntılı günler geçirdiği ligde hedeflerinin gerisinde kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük bir önem veriyor. Ligde 4 haftadır maç kazanamayan Karadeniz ekibi Gümüşhanespor'u yenerek moral bulmak istiyor.



İlk kez karşılaşacaklar

Trabzon ve Gümüşhane'nin takımları tarihlerinde ilk kez karşılaşacaklar. Trabzonspor ile Gümüşhanespor'un yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları maçta ise bordo-mavili kulüp ilk kez bir kulübün taraftarına misafir takım taraftar uygulaması yapmayacak. Gümüşhanespor ile bordo-mavili takımın taraftarları müsabakayı birlikte izleyecek.



Gösteri maçı yapılacak

Trabzonspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak olan maç öncesinde ise bordo-mavili kulübün efsane oyuncuları bir gösteri maçı yapacak. Saat 19.00'da yapılacak olan gösteri maçı nedeniyle stadyumun kapıları taraftarlara saat 17.30'dan itibaren açılacak.



Ligin provası yapılacak

Bulunduğu konumdan çıkmanın çarelerini arayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Gümüşhanespor karşısında, Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının da provasını yapacak. Karşılaşmada ligde az forma şansı verdiği ve cezalı olmalarından dolayı geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyen oyuncularını oynatmayı planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, genç oyuncularında performansını yakından görmek istiyor. Orta sahada ve forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan Yanal'ın Yusuf Yazıcı ve Ramil Sheidaev'i bu maçta oynatma ihtimalinin yüksek belirtildi.



Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Akakpo, Ibanez, Okay, Mehmet Ekici, Yusuf Yazıcı, Güray,Muhammet Demir ve Suk 11'i ile çıkması bekleniyor.