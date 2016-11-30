 Teodorczyk gündemde – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Teodorczyk gündemde

    Teodorczyk gündemde

    Polonya basını, bordo-mavili yönetimin iki kez izlettiği Anderlecht’in 25 yaşındaki golcüsü için harekete geçme kararı aldığını duyurdu. , 23 maçta 19 gol attı, 2 asist yaptı.

    Golcü transferi için Samuel Eto'o dahil olmak üzere birçok isimle ilgilenen Trabzonspor yönetimi son olarak Polonyalı 25 yaşındaki forvet oyuncusu 'yı gündemine aldı. Sezon başında Dinamo Kiev'in sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattıktan sonra Belçika ligi takımlarından Anderlecht'e kiraladığı Teodorczyk, 23 maçta 19 gol atıp, 2 asist yaparak Avrupa'da adından sıkça söz ettirdi. Lukasz Teodorczyk, 10 kez giydiği Polonya Milli Takım forması ile de 4 gol attı. Polonya basınında yer alan iddiaya göre Trabzonspor oyuncuyu devre arasında kadrosuna katamasa da sezon sonunda almak için şimdiden girişimlerine başladı.

    ALIRSAK BÜYÜK İŞ YAPARIZ
    Haberde, 'un oyuncuyu izlemek için daha önce 2 kez yetkili görevlendirdiği de vurgulanırken, Anderlecht kulübünün oyuncuyla ilgili satın alma opsiyonunun bulunup bulunmadığı ise belli değil. Teodorczyk'nin artan performansı nedeniyle bonservis bedelinin 5 milyon euro'ya kadar çıktığı da öğrenildi. Teknik direktör 'ın birçok maçını izlediği Polonyalı forveti özellikle istediği ve "Bizim gol sorunumuzu kökünden çözer. Transfer edebilirsek büyük iş yaparız" dediği belirtiliyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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