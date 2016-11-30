Teodorczyk gündemde
Polonya basını, bordo-mavili yönetimin iki kez izlettiği Anderlecht’in 25 yaşındaki golcüsü için harekete geçme kararı aldığını duyurdu. Lukasz Teodorczyk, 23 maçta 19 gol attı, 2 asist yaptı.
ALIRSAK BÜYÜK İŞ YAPARIZ
Haberde, Trabzonspor'un oyuncuyu izlemek için daha önce 2 kez yetkili görevlendirdiği de vurgulanırken, Anderlecht kulübünün oyuncuyla ilgili satın alma opsiyonunun bulunup bulunmadığı ise belli değil. Teodorczyk'nin artan performansı nedeniyle bonservis bedelinin 5 milyon euro'ya kadar çıktığı da öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın birçok maçını izlediği Polonyalı forveti özellikle istediği ve "Bizim gol sorunumuzu kökünden çözer. Transfer edebilirsek büyük iş yaparız" dediği belirtiliyor.
Yunus Emre SEL
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metiinn amma super oyuncuymuus bir gol 1 asit arti rotasyon oyuncuus ya tutarsa iyii de ya tutmassa derim.
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metinn kardes alinacaksa böyle adamlari alalim iyi guzle de 15 milyon euro boru degil bence hem genc hemde eder mi etmez mi iyi dusunmek gerek
- Yönetim tam kadro gidecek
Toplam 4
Yorum
Düzceli Elazigli, besiktasta daha once japon kale mac yapmissin galiba
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