 ‘Siyah bantla maça çıkalım’ – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    ‘Siyah bantla maça çıkalım’

    ‘Siyah bantla maça çıkalım’
    Karadeniz ekibi, Brezilya'nın takımını taşıyan uçağın Kolombiya'da düşmesi dolayısıyla harekete geçti... Bolivya'nın Santa Cruz şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve 81 kişinin (9'u mürettebat, 72'si yolcu) bulunduğu uçağın, dağlık araziye düşmesinin ardından, tarafından 'ye, hayatını kaybeden futbolcular için bu hafta oynanacak Süper Lig müsabakalarına futbolcuların kollarında siyah baht takarak çıkması önerisinde bulunduğu öğrenildi.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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