 Scout ekibi operasyonu – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Scout ekibi operasyonu

    Scout ekibi operasyonu

    Bordo-mavili yönetim kurulu, sezon başında kurulan scout ekibine bir operasyon yapacak. 12 kişi olan izleme görevlisi sayısı düşürülecek, Yanal daha etkili olacak.

    yönetim kurulunun devre arasında yapılacak transferler öncesinde sezon başında kurulan scout ekibine bir operasyon yaparak normalde 12 olan oyuncu izleme görevlisi sayısını azaltacağı öğrenildi. Bu noktada Başkan Muharrem Usta'nın önümüzdeki günlerde Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın ile bir durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

    YANAL ETKİLİ OLACAK
    Bu kararda sezon başında alınan futbolcuların performansının yeterli görülmemesinin etkili olduğu belirtiliyor. Ara transferde teknik direktör Ersun Yanal'ın daha aktif rol alması kesinleşti.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
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