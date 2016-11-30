Scout ekibi operasyonu
Bordo-mavili yönetim kurulu, sezon başında kurulan scout ekibine bir operasyon yapacak. 12 kişi olan izleme görevlisi sayısı düşürülecek, Yanal daha etkili olacak.
YANAL ETKİLİ OLACAK
Bu kararda sezon başında alınan futbolcuların performansının yeterli görülmemesinin etkili olduğu belirtiliyor. Ara transferde teknik direktör Ersun Yanal'ın daha aktif rol alması kesinleşti.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:29
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metiinn amma super oyuncuymuus bir gol 1 asit arti rotasyon oyuncuus ya tutarsa iyii de ya tutmassa derim.
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metinn kardes alinacaksa böyle adamlari alalim iyi guzle de 15 milyon euro boru degil bence hem genc hemde eder mi etmez mi iyi dusunmek gerek
- Yönetim tam kadro gidecek
Toplam 4
Yorum
Düzceli Elazigli, besiktasta daha once japon kale mac yapmissin galiba
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