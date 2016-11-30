Scout ekibi operasyonu

yönetim kurulunun devre arasında yapılacak transferler öncesinde sezon başında kurulanbir operasyon yaparak normalde 12 olan oyuncu izleme görevlisi sayısını azaltacağı öğrenildi. Bu noktada Başkan'nın önümüzdeki günlerde Başkan Yardımcısıile bir durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.Bu kararda sezon başında alınan futbolcuların performansının yeterli görülmemesinin etkili olduğu belirtiliyor. Ara transferde teknik direktör'ın daha aktif rol alması kesinleşti.