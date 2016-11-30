 Moralleri düzeltti – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Moralleri düzeltti

    Moralleri düzeltti
    Teknik direktör Ersun Yanal ligde üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından morali bozulan futbolcularla, idman öncesi öğrencileriyle saha kenarında sohbet etti. Bu sohbetin ardından futbolcuların çalışmalar sırasında morallerinin yükseldiği görüldü.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
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