 Hırsızlık şoku – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Hırsızlık şoku

    Hırsızlık şoku
    Yapımında son aşamaya gelinen 'nda hırsızlık olayı meydana geldi. Akyazı Stadı'nda bulunan elektrik firmasının 4 adet projektörü gece yarısı çalındı. Trabzon Emniyeti, hırsızları yakalamak için hemen harekete geçti.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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