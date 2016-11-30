 Gum iddiası – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Gum iddiası

    Gum iddiası

    Globo gazetesi, ’un ’nin 30 yaşındaki stoperi ile ilgilendiğini duyurdu ve ekledi: Başkan Abad da teklifi doğruladı. Bu iş devre arasında bitebilir.

    Devre arasında 3-4 takviye yapacak olan ile ilgili Brezilya'da bir iddia ortaya atıldı. Globo gazetesi, Fırtına'nın takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper Wellington Pereira Rodrigues'e (Gum) transfer teklifi yaptığını duyurdu. 30 yaşında ve 1.89 boyunda olan Gum lakaplı Wellington 6 yıldır Fluminense'de oynuyor ve 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Savaşçı oyun yapısı ile taraftarlarının sevgilisi olan 1986 doğumlu oyuncu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Gazete, Fluminense Başkanı Abad'ın bordo-mavililerin teklifini doğruladığını ve bu işin devre arasında bitebileceğini de belirtti.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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