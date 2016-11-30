 Fernandao bombası – Fotomaç – 30 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    bombası

    Fernandao bombası

    Forvet arayışında olan 'un 'nin golcüsü ile ilgilendiğini öne sürülüyor.

    Türkiye'ye ilk adımını ile atan, yönetimindeki kadroda takımda gol kralı olarak geçen sezon 'ye geçen , bu sezon 18 kişilik kadroya bile girmekte zorlanıyor. Advocaat'ın oyun sisteminde yer almayan bu futbolcu için 'un hızla devreye girip, işi bitirme çabası göstereceği belirtiliyor. Fernandao'nun en verimli olduğu dönemde takımda yer bulamaması nedeniyle ayrılmaya sıcak baktığı dile getiriliyor. Yönetim kiralama formülünü de devreye sokabilir.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernandao bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.