 Dört eksikle hazırlandılar – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Dört eksikle hazırlandılar

    Dört eksikle hazırlandılar
    Fırtına, yarın ile oynayacağı maçı hazırlıklarını 'nde sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Castillo ve Mustafa Akbaş'ın yanı sıra yine hafif sakatlıkları bulunan Güray ve Matus Bero da katılmadı. Bordo-mavililer ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

    EFSANELER SAHNEDE
    Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Avni Aker Stadı'nda Gümüşhanespor ile oynayacağı karşılaşmasından önce saat 19.00'da efsane oyuncuları, gösteri maçında sahaya çıkacak. Bu nedenle stadyumun kapıları 17.30'dan itibaren açılacak.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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