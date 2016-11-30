Dört eksikle hazırlandılar
EFSANELER SAHNEDE
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Avni Aker Stadı'nda Gümüşhanespor ile oynayacağı karşılaşmasından önce saat 19.00'da efsane oyuncuları, gösteri maçında sahaya çıkacak. Bu nedenle stadyumun kapıları 17.30'dan itibaren açılacak.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metiinn amma super oyuncuymuus bir gol 1 asit arti rotasyon oyuncuus ya tutarsa iyii de ya tutmassa derim.
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metinn kardes alinacaksa böyle adamlari alalim iyi guzle de 15 milyon euro boru degil bence hem genc hemde eder mi etmez mi iyi dusunmek gerek
- Yönetim tam kadro gidecek
Toplam 4
Yorum
Düzceli Elazigli, besiktasta daha once japon kale mac yapmissin galiba
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