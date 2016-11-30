 Başkan Usta çıkarma yapacak – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Başkan Usta çıkarma yapacak

    Başkan Usta çıkarma yapacak

    Başkan Usta, Gümüşhane maçı öncesi Trabzon’da teknik heyet ve yönetim ile durum değerlendirmesi yapacak.

    Başkanı , Gümüşhane maçı öncesi erkenden Trabzon'a gelerek teknik heyet ve yönetim kurulu ile bir durum değerlendirmesi yapacak. Usta'nın ayrıca oyuncular ile de bir görüşme yaparak takımın şu an bulunduğu konumundan kurtulması noktasında daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurgulayacağı öğrenildi. Başkan Usta'nın yönetim kurulu ile yapacağı değerlendirme de ise devre arasındaki transfer çalışmaları ile Akyazı Stadyumu'nun açılışının ertelenmesi konularının masaya yatırılması bekleniyor.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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