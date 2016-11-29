 Trabzonspor'da kupa mesaisi – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Trabzonspor'da kupa mesaisi

    Trabzonspor'da kupa mesaisi

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda, 1 Aralık Perşembe günü sahasında Gümüşhanespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi.

    Karadeniz ekibinde oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

    Antrenmana sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş katılmazken, Güray, Bero ve Castillo, takımdan ayrı salonda çalıştı.

    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:35
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