Trabzonspor'da kupa mesaisi
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda, 1 Aralık Perşembe günü sahasında Gümüşhanespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Karadeniz ekibinde oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş katılmazken, Güray, Bero ve Castillo, takımdan ayrı salonda çalıştı.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 12:35
- 30’dan uzak duracak
Toplam 2
Yorum
neden yıldız çilek vsvs bu meyve tabağını ne çok seviyo bu millet yıldız olmasının önemi yok yıldız varda ne oynuyor(sneijder)! 25-26 da olsa potansiyelli kişiler alınmalı evet o yaştan sonra bile öğrendiği kendine katabileceği şeyler oluyor nsanın avrupaya göre orta yaş futbolcu sınıfı ama bizim ülkemize göre genç bir yaş 25-26 bu da ligimizin ve ülkemizin kalitesini gözler önüne koyuyor!
- Süper Lig'in yıldız oyuncusunun eşi komada!
Toplam 2
Yorum
ramazan allah eşini sana bağışlasın acil şifalar allah yardımcın olsun
- Bu Sow başka
Toplam 12
Yorum
........... ya Tipik FENERBAHCE abartmaları diyen insanlar acaba o ezik dediği takımlara bile iki kere deplasmanda, bir kere kendi sahasında 5 gol atabilmis mi? Bn FENERBAHCE den baska bir takim gormedim boyle olan biz abartmiyoruz siz abartiyorsunuz acaba merak ediyorum biz ne kadar cok atarsak o kadar derin mi giriyor baska takımlarıntaraftarlarina ezik dediginiz takimlara 5 tane atin sonra gelip burda FENERBAHCE me laf soyleyinn !!!
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