Trabzonspor TFF'ye başvurdu

Trabzonspor Kulübü, TFF'ye hafta sonu oynanacak karşılaşmalara futbolcuların, kollarına siyah bant takarak çıkmasını önerdi

Bolivya'nın Santa Cruz şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve 81 kişinin (9'u mürettebat, 72'si yolcu) bulunduğu uçağın, dağlık araziye düşmesinin ardından, Trabzonspor Kulübü tarafından TFF'ye, hayatını kaybeden futbolcular için bu hafta oynanacak Süper Lig müsabakalarına futbolcuların kollarında siyah baht takarak çıkması önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Uçakta yer alan Chapecoense takımı, Sudamericana Kupası finalinin ilk karşılaşmasında, 1 Aralık Perşembe günü Kolombiya ekibi Atletico Nacional ile karşı karşıya gelecekti.