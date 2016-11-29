 Trabzonspor TFF'ye başvurdu – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    TFF'ye başvurdu

    Trabzonspor TFF'ye başvurdu

    Kulübü, Brezilya'nın takımını taşıyan uçağın Kolombiya'da düşmesi dolayısıyla, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) hafta sonu oynanacak karşılaşmalara futbolcuların kollarına siyah bant takarak çıkmasını önerdi.

    Kulübü, TFF'ye hafta sonu oynanacak karşılaşmalara futbolcuların, kollarına siyah bant takarak çıkmasını önerdi

    Bolivya'nın Santa Cruz şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve 81 kişinin (9'u mürettebat, 72'si yolcu) bulunduğu uçağın, dağlık araziye düşmesinin ardından, Trabzonspor Kulübü tarafından TFF'ye, hayatını kaybeden futbolcular için bu hafta oynanacak Süper Lig müsabakalarına futbolcuların kollarında siyah baht takarak çıkması önerisinde bulunduğu öğrenildi.

    Uçakta yer alan takımı, Sudamericana Kupası finalinin ilk karşılaşmasında, 1 Aralık Perşembe günü Kolombiya ekibi Atletico Nacional ile karşı karşıya gelecekti.

    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:23
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