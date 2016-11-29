Trabzonspor TFF'ye başvurdu
Trabzonspor Kulübü, Brezilya'nın Chapecoense takımını taşıyan uçağın Kolombiya'da düşmesi dolayısıyla, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) hafta sonu oynanacak karşılaşmalara futbolcuların kollarına siyah bant takarak çıkmasını önerdi.
Bolivya'nın Santa Cruz şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve 81 kişinin (9'u mürettebat, 72'si yolcu) bulunduğu uçağın, dağlık araziye düşmesinin ardından, Trabzonspor Kulübü tarafından TFF'ye, hayatını kaybeden futbolcular için bu hafta oynanacak Süper Lig müsabakalarına futbolcuların kollarında siyah baht takarak çıkması önerisinde bulunduğu öğrenildi.
Uçakta yer alan Chapecoense takımı, Sudamericana Kupası finalinin ilk karşılaşmasında, 1 Aralık Perşembe günü Kolombiya ekibi Atletico Nacional ile karşı karşıya gelecekti.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:23
- LigTV'den El Clasico başvurusu
Toplam 19
Yorum
Mehmet Bu yayinci kurulusta cok olmaya basladi herseyi kendi cikarlari dogruldutusunda istiyor
- Chapecoense takımını taşıyan uçak düştü
Toplam 6
Yorum
So İsmi FB olan kişiye sesleniyorum. Sevgi, saygı ve vicdanının olmadığı belli. Allah korusun böyle bir kayıp ve bunca ailenin yaşadığı üzüntüden sonra bununla dalga gelebiliyorsan eminim Fenerbahçe camiası da senin gibi bir taraftarı olduğu için utanç duyuyordur. Allah ıslah etsin seni ne diyim
- ''Sorumluluk bana ait!''
Toplam 21
Yorum
Trabzonspor sevdalısı Bizim bilmediğimiz ersun hocanın bildiği bir şey vardir arkadaşlar ben ersun hocaya ve yönetime güveniyorum otuz yıl sabrettik bir yıl daha sabredelim ve görelim güzel günler göreceğiz
Trabzonspor TFF'ye başvurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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