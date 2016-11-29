 ''Sorumluluk bana ait!'' – Fotomaç – 29 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Sorumluluk bana ait!''

    ''Sorumluluk bana ait!''

    Tecrübeli hoca, taraftarların tepkisinin haklı olduğunu söyledi: Benim de içim parçalanıyor.

    Büyük beklentilerle 'un başına getirilen hayal kırıklığı yaşattı. 12 haftada 3 galibiyet alabilen tecrübeli çalıştırıcı, yönetime 'başarının neden gelmediği' konusunda detaylı bir rapor sunacak. Yönetim kurulu, rapora göre yeni yol haritasını şekillendirecek. Bazı yöneticiler kan değişikliğinin takıma heyecan katacağını savunsa da başkan , Ersun Yanal ile devam edilmesi fikrini koruyor.

    ELDEN GELENİ YAPIYORUZ
    Ersun Yanal, kendisine tepki gösteren taraftarlara ise sözünün olmadığını belirterek, "Taraftarlarımız söyleyecekleri ve söyledikleri her şeyde haklı. Tüm sorumluluk bende" dedi. Alınan sonuçların kendisinin de içini parçaladığını vurgulayan Yanal, çözüm için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Sorumluluk bana ait!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle