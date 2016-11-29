Özel hayata yakın takip

Yönetim, oyuncuların her hafta daha geriye gitmesinin nedenlerini araştırıyor.

Bordo-mavili yönetim, takımdaki kötü gidişatı durdurmak için her yolu deniyor... Özellikle bazı futbolcuların performansının her geçen gün yükseleceğine daha da geriye gitmesi yönetimi harekete geçirdi. Bundan sonra Trabzonsporlu oyuncuların saha dışındaki sosyal yaşantıları, verilen talimatlara ve kurallara uyup uymadıkları takip altına alınacak.



DİKKAT ETMEYENE CEZA

Bazı oyuncuların özel hayatlarına dikkat etmediği ve bu nedenle sahada fizik olarak güçsüz kaldıkları yönündeki dedikodular son günlerde arttı. Yönetim, oyuncularla birer bir görüşmeler yaparak, bu iddiaları sorgulayacak. Özel hayatına dikkat etmediği tespit edilen oyuncular, sert şekilde uyarılacak. Gerekirse kadro dışı ve para cezaları da kesilecek.