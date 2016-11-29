 Ne olacak bu takımın hali? – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Ne olacak bu takımın hali?

    Ne olacak bu takımın hali?
    Yerel basın, Gençlerbirliği karşısında oynanan futbola tepki gösterdi. Ekspres, "Laubali adamlar! Trabzonspor 70 dakika 10 kişi oynayan Gençler'i yenemedi" derken, Günebakış, "Kabus!", İlkhaber, "Ne olacak halimiz?", Karadeniz, "Dikkat dikkat! Doktor Muharrem Usta ameliyathaneye" başlığını kullandı.

    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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