 Kupa mesaisi başladı – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Kupa mesaisi başladı

    Kupa mesaisi başladı
    Fırtına, 'nda perşembe günü oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör yönetiminde, tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasının ardından soyunma odasına gittiler. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından şut çalışması gerçekleştirdi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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