 Kaya’dan Türkiye rekoru – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Kaya’dan Türkiye rekoru

    Kaya’dan Türkiye rekoru
    Futbolda kötü günler geçiren 'un yüzünü atlet Murat Kaya güldürdü. Bordo-mavili milli maratoncu, İspanya'daki Dünya Ultramaraton Şampiyonası'ndaki 100 kilometre yarışını 7 saat 7 dakika 25 saniye ile 30. sırada bitirirken, kendisine ait Türkiye rekorunu 8 dakika 22 saniye geliştirdi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
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