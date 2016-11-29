 Karşılama şoku – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Karşılama şoku

    Karşılama şoku
    maçı dönüşünde takımı 'nda karşılayan bordo-mavililer, futbolculara sözlü tepki gösterdi. Ligde 12 maçta 3 galibiyet elde edebilen teknik direktör da eleştirilerden nasibini aldı. Taraftarlar, sosyal medyada da takıma bir an önce toparlanma çağrısı yaptılar.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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