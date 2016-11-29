 Gümüşhane maçı sadece 5 TL – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Gümüşhane maçı sadece 5 TL

    Gümüşhane maçı sadece 5 TL
    'nda perşembe günü Gümüşhanespor ile oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Fiyatlar; kale arkası 5, maraton 10, kapalı 20 ve 30, VİP 75 ve 500 TL. Avni Aker'deki karşılaşmada misafir tribün bilet uygulaması yapılmayacak. Bordo-mavili taraftarlar ile seyircisi maçı birlikte izleyecek. Mücadele öncesinde 'un efsane oyuncular saat 19.00'da gösteri maçı yapacak. Bu nedenle stat kapıları 17.30'da açılacak. Akyazı Stadı'ndan kombine alan taraftarların, kupa maçını izleyebilmeleri için bilet eşleştirmesiyle yüklemeleri yapıldı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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