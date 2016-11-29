Gol kısırlığı ‘zirve’ yaptı

Fırtına, gol yollarında dibe vurdu. 12 haftada 7 kez fileleri havalandırabilen bordo-mavililer, lige ilk çıktığı 1974-75 sezonundan bu yana en kısır sezonunu yaşadı. Avrupa'nın 5 büyük liginde Empoli ve Akhisar ile birlikte en az gol atan 3 takımdan biri olan Trabzon'un forvetlerinden sadece N'Doye 1 gol atabildi.