 Gol kısırlığı ‘zirve’ yaptı – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Gol kısırlığı ‘zirve’ yaptı

    Gol kısırlığı ‘zirve’ yaptı
    Fırtına, gol yollarında dibe vurdu. 12 haftada 7 kez fileleri havalandırabilen bordo-mavililer, lige ilk çıktığı 1974-75 sezonundan bu yana en kısır sezonunu yaşadı. Avrupa'nın 5 büyük liginde Empoli ve Akhisar ile birlikte en az gol atan 3 takımdan biri olan Trabzon'un forvetlerinden sadece N'Doye 1 gol atabildi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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