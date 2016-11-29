 Eto'o kiralanacak – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Eto'o kiralanacak

    Eto'o kiralanacak

    Devre arasında iyi bir forvet almayı planlayan yönetim, Kamerunlu efsanenin Türkiye’yi tanımasını ‘avantaj’ görüyor. Yanal da onay verirse Antalya’ya kiralama teklifi yapılacak.

    'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Trabzonspor, gol yollarındaki sorunu çözmek için Samuel Eto'o'yu gündemine aldı. Yurt dışından önemli isimlerle görüşmeleri sürdüren yönetimin kendi arasında, "Eto'o'yu alırsak yarım sezonluk katkısı nasıl olur" şeklinde fikir alışverişi yaptığı öğrenilirken, teknik direktör Ersun Yanal'ın da görüşü alındıktan sonra son kararın verileceği öğrenildi. Asbaşkan Ahmet Çubukcu da yıldız oyuncunun gündemlerinde olduğunu doğruladı.

    Çubukçu, "Eto'o değerlendirdiğimiz bir oyuncu. Devre arası alınacak oyuncuların uyum sorunu olabilir. Eto'o bu konuda Türkiye'yi tanıması ve kalitesi açısından faydalı olabilir.

    MALİYETİ ÖNEMLİ
    Ersun hoca, başkan ve transfer komitesi ile maliyeti ve faydası konusunda bir değerlendirme yapacağız" açıklamasını yaptı. Öte yandan Antalyaspor'un da 3 milyon euro'luk maliyeti nedeniyle 'yu devre arasında elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edildi.

    LİDERLİK YAPAR
    Eto'o konusundaki tek endişe 35 yaşında olması... Ancak yöneticiler, oyuncunun üst düzey tecrübesi ve kalitesi ile bu açığı kapatacağını düşünüyor. Eto'o'nun atacağı goller dışında, oyun bilgisi ve lider kişiliğiyle 'u toparlayacağı ön görülüyor. Drogba da G.Saray'a 35 yaşında gelip; 52 maçta 20 gol, 13 asistlik katkı sağlamıştı.

    ÇALIMBAY: GİTMEK İSTERSE, AYRILABİLİR
    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o ile ilgili soruya, "Eto'o'nun şu anda ayrılması söz konusu değil. Ama kendisi ne düşünüyor bilemem. Olabilir. Futbolcu ayrılmak isteyebilir. Ama bu bizim cevaplayabileceğimiz bir konu değil. Ocak'ta neler olur bakarız" yanıtını verdi.

    9 MAÇTA 3 GOL
    BU sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyen Samuel Eto'o 3 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. Kamerunlu yıldız, geçen sezon ise 31 karşılaşmada 20 gol, 6 asistle Antalyaspor'un Süper Lig'i 9'uncu sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.


    Yunus Emre SEL
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:50
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