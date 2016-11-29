Eto'o kiralanacak
Devre arasında iyi bir forvet almayı planlayan yönetim, Kamerunlu efsanenin Türkiye’yi tanımasını ‘avantaj’ görüyor. Yanal da onay verirse Antalya’ya kiralama teklifi yapılacak.
Çubukçu, "Eto'o değerlendirdiğimiz bir oyuncu. Devre arası alınacak oyuncuların uyum sorunu olabilir. Eto'o bu konuda Türkiye'yi tanıması ve kalitesi açısından faydalı olabilir.
MALİYETİ ÖNEMLİ
Ersun hoca, başkan ve transfer komitesi ile maliyeti ve faydası konusunda bir değerlendirme yapacağız" açıklamasını yaptı. Öte yandan Antalyaspor'un da 3 milyon euro'luk maliyeti nedeniyle Samuel Eto'o'yu devre arasında elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edildi.
LİDERLİK YAPAR
Eto'o konusundaki tek endişe 35 yaşında olması... Ancak yöneticiler, oyuncunun üst düzey tecrübesi ve kalitesi ile bu açığı kapatacağını düşünüyor. Eto'o'nun atacağı goller dışında, oyun bilgisi ve lider kişiliğiyle Trabzonspor'u toparlayacağı ön görülüyor. Drogba da G.Saray'a 35 yaşında gelip; 52 maçta 20 gol, 13 asistlik katkı sağlamıştı.
ÇALIMBAY: GİTMEK İSTERSE, AYRILABİLİR
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o ile ilgili soruya, "Eto'o'nun şu anda ayrılması söz konusu değil. Ama kendisi ne düşünüyor bilemem. Olabilir. Futbolcu ayrılmak isteyebilir. Ama bu bizim cevaplayabileceğimiz bir konu değil. Ocak'ta neler olur bakarız" yanıtını verdi.
9 MAÇTA 3 GOL
BU sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyen Samuel Eto'o 3 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. Kamerunlu yıldız, geçen sezon ise 31 karşılaşmada 20 gol, 6 asistle Antalyaspor'un Süper Lig'i 9'uncu sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.
Yunus Emre SEL
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 11:50
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 12
Yorum
FENERLİ BEKLİYORUZ HEZİMETİN NE OLDUĞUNU SİZE GÖSTERİCEZ.. BU SEFER ÇAKIRDA YOK SİZİ KURTARACAK HEM ÇOK DUA ETTİK KİMSEYE YENİLMEDEN GELİN FENERE DİYE DUALARIMIZ KABUL OLDU HAFTASONU SOW VAR.
- ''Kasıt arıyorum!''
Toplam 7
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......... GEÇ KALDIN NAZİF DAYI GEÇ. ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ. BAK KÜME DÜŞMEYE NAMZET FB Yİ NE DURUMA GETİRDİLER. BJK DESEN ZATEN ÖYLE. ÇOK GEÇ KALDIN. HEM SERT DAVRANSAN NE OLACAK. YAPTIRIM GÜCÜN VAR MI. SEN BİRDE KADI KÖYDE PERSİE YE YARDIMCI OLAN, SNEIJDER,DE JONK, PODO, SELÇUK GİBİ OYUNCULARINA BAK. NE OYNADILAR KADI KÖY DE.. HOCAN İSE ADVOCAAT IN YARDIMCISI GİBİYDİ. GS DA TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞİM ŞART.
- Gümüşhane maçı sadece 5 TL
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FNERLİ BEĞENMEDİKLERİ FENER GELİNCE KASALARI DOLAR.
Eto'o kiralanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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