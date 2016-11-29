Eto'o formülü
Devre arasında iyi bir forvet almayı planlayan yönetim, Kamerunlu efsanenin Türkiye’yi tanımasını ‘avantaj’ görüyor. Yanal da onay verirse Antalya’ya kiralama teklifi yapılacak.
Çubukçu, "Eto'o değerlendirdiğimiz bir oyuncu. Devre arası alınacak oyuncuların uyum sorunu olabilir. Eto'o bu konuda Türkiye'yi tanıması ve kalitesi açısından faydalı olabilir.
MALİYETİ ÖNEMLİ
Ersun hoca, başkan ve transfer komitesi ile maliyeti ve faydası konusunda bir değerlendirme yapacağız" açıklamasını yaptı. Öte yandan Antalyaspor'un da 3 milyon euro'luk maliyeti nedeniyle Samuel Eto'o'yu devre arasında elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edildi.
LİDERLİK YAPAR
Eto'o konusundaki tek endişe 35 yaşında olması... Ancak yöneticiler, oyuncunun üst düzey tecrübesi ve kalitesi ile bu açığı kapatacağını düşünüyor. Eto'o'nun atacağı goller dışında, oyun bilgisi ve lider kişiliğiyle Trabzonspor'u toparlayacağı ön görülüyor. Drogba da G.Saray'a 35 yaşında gelip; 52 maçta 20 gol, 13 asistlik katkı sağlamıştı.
ÇALIMBAY: GİTMEK İSTERSE, AYRILABİLİR
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o ile ilgili soruya, "Eto'o'nun şu anda ayrılması söz konusu değil. Ama kendisi ne düşünüyor bilemem. Olabilir. Futbolcu ayrılmak isteyebilir. Ama bu bizim cevaplayabileceğimiz bir konu değil. Ocak'ta neler olur bakarız" yanıtını verdi.
9 MAÇTA 3 GOL
BU sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyen Samuel Eto'o 3 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. Kamerunlu yıldız, geçen sezon ise 31 karşılaşmada 20 gol, 6 asistle Antalyaspor'un Süper Lig'i 9'uncu sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.
Yunus Emre SEL
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:42
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 40
Yorum
sabir 30 yildir takip ediyorsun ama su an dürüst degilsin kardes.gözündeki renk körlügünden siyrilamiyorsun maalesef.Madem öyle maclardan sonra tartismali pozisyonlar izlensin,Sonuca etki eden hata durumunda maclar tekrarlansin.Tabii böyle birsey isinize gelmez.Fenerbahceye sallamak hedef saptirmak isteyenlerin tek dayanagi bu ülkede.Bir macta fener katledilir.üc net penaltisi verilmez.Maci gene de koparir,3-4 fark öne gecer,olmayan bir penalti uydurulur ki,tüm kamuoyu "fener kollaniyor"moduna gecsin diye.Bu bir algi operasyonudur.vodafon arenada besiktasin eksik oynadigi tek bir mac göster ki,hakemlerin sizi kollmadigina inanayim.Bu sene fener iki maci eksik tamamladi,hatirlatirim.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 98
Yorum
fb Cekkemiyosaniz anten yakin ezikler
- Fenerbahçe Kasım ayında yenilmiyor
Toplam 6
Yorum
2019 9 KASIM 2019 C.tesi , FB-gs maçı olsa , 9-0 yakışır mı ? bence yakışır :)))
Eto'o formülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.