 Akyazı’ya 2. devre! – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Akyazı’ya 2. devre!

    Akyazı’ya 2. devre!

    Kötü sonuçlar, ’na geçişin ertelenmesini gündeme getirdi. Bordo-mavili yönetim, bağlantı yollarının da tam olarak bitmemesi nedeniyle yeni stada 2. yarıda gitmeyi düşünüyor.

    'da takımın kötü gidişatı, Akyazı Stadı'na geçişin yeniden ertelenmesini gündeme getirdi. Çim serme işlemi tamamlanan statta ince detaylara geçilirken artık açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Stada ulaşımı sağlayacak olan yolların henüz tam olarak bitmediği öğrenilirken, yönetim bir değerlendirme yaptı. 'nın daha önce belirlenen Adanaspor maçına yetiştirilme ihtimalinin düşük olduğu belirlenirken, Fenerbahçe derbisine de yetişmemesi durumunda ligin ikinci yarısında oynanacak olan Gaziantepspor maçıyla açılması bekleniyor.

    AÇILIŞ ARALIK'TA
    Yönetim, devre arasında yapacağı transferlerle yeni statta taraftarın karşısına daha iyi bir takımla çıkmayı hedefliyor. Stadın resmi açılışı ise daha önce planlandığı gibi 'ın katılımıyla aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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