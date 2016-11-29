 42 yılın en kötü Trabzonspor’u – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    42 yılın en kötü ’u

    42 yılın en kötü Trabzonspor’u
    ile golsüz berabere kalan , 'de tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 12 puanla 14. sırada yer aldı. Fırtına, en son lige çıktığı 1974-75 sezonunda 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi almış ve 12 puanla (galibiyete 2 puan veriliyordu) 8. sırada yer bulmuştu.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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