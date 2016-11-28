 Yusuf’tan siftah – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Yusuf’tan siftah

    Yusuf’tan siftah
    'da 4 oyuncunun yokluğunda genç futbolculardan Yusuf Yazıcı ilk kez 18 kişilik kadroya girmeyi başarırken, diğer genç oyuncu Abdülkadir Ömür yine kadroya giremedi. maçtan önce yaptığı açıklamada, "Takımıma katkı vermeyi gerçekten çok istiyorum. İnşallah nasip olur" dedi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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