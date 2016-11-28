Yine hakem skandalı!
Bordo-mavili takım, bu kez de Fırat Aydınus’un gazabına uğradı. Fırtına’nın iki penaltısını vermeyen Aydınus’a Trabzonsporlu taraftarlar ateş püskürdü.
Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşılaşmasında Alper Ulusoy, skandal kararları ile bordo-mavilileri çıldırtmıştı. Dün maçın henüz 13. dakikasında gelişen atakta, Trabzonsporlu Güray sağ kanattan ceza sahasına girdi. Gençlerbirliği'nin oyuncusu Selçuk Şahin topa hiç müdahale etmeden gelip Güray'ı sert şekilde iterek yere savurdu. Trabzonsporlu futbolcular 'penaltı' kararı için Fırat Aydınus'a bakarken, Aydınus 'devam' dedi. Bu pozisyonun 1 dakika sonrasında Ahmet Oğuz aynı hareketi Yusuf Erdoğan'a yaptı ve sarı kart ile cezalandırıldı.
Aydınus bu dakikadan sonra da ev sahibi takımın faullerini es geçmeye, Trabzonsporluların en ufak müdahalesine ise düdük çalmaya devam etti. İkinci yarıda da durum değişmedi.
YEMİN ETMİŞLER!
Birçok pozisyonu görmezden gelen Aydınus 78. dakikada yine Selçuk'un Bero'yu kontrolsüz girerek indirmesine de 'devam' dedi. Böylece 3 net penaltıyı vermeyen Aydınus'a bordo-mavili taraftarlar, "Her hafta bu hatalardan bıktık. Bu sezon hakemler bize penaltı vermemek için yemin etmiş. Penaltı kuralları konu Trabzonspor olduğu zaman değişiyor. Evet takımımız da istenen düzeyde değil ama hatalarla toparlanmamız zorlaşıyor. Artık adaletli hakemler ve yönetim istiyoruz" diyerek tepki gösterdiler.
50 MAÇ SONRA KIRMIZI
Gençlerbirliği, Süper Lig'de 50 maç sonra kırmızı kart gördü. Trabzonspor maçında Uğur Çiftci kırmızı atıldı. Ankara ekibi, en son 2014-15 sezonu 30. haftasında Akhisar karşısında İrfan Can Kahveci ile kırmızı kart görmüştü.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:05
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Toplam 24
Yorum
rapaiç Aynen katılıyorum,bende fanatiğim ama rakibe saygı duymak lazım
- ''Acı verici bir süreç olacak''
Toplam 41
Yorum
Mahmut DEĞERLİ Trabzon sevdasını bilen birisi olarak sadece sistem değişikliği yapılsa Trabzonspor'un başarı yakalayacağına eminim. Diyarbakır Silvan dan Trabzon aşkı ben Trabzon nun iyi yolda olduğunu ifade ederek Trabzon NUN başında iyi başkan iyi hoca bulunmakta başarı gelecek bundan eminim EN BÜYÜK TRABZONSPOR. BİZE HER YER TRABZON.
- Transfer fırtınası
Toplam 1
Yorum
manuel Bos transfer fenerden Van Der alinsin en iyi transfer olur. Ustune para bile verirler. Burak yilmaz ve selcuk inan trabzonspora geri donebilir yeni stadda onlar bakilsin
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