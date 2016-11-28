 Yine hakem skandalı! – Fotomaç – 28 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yine hakem skandalı!

    Yine hakem skandalı!

    Bordo-mavili takım, bu kez de ’un gazabına uğradı. Fırtına’nın iki penaltısını vermeyen Aydınus’a Trabzonsporlu taraftarlar ateş püskürdü.

    Son iki sezondur hakem hataları nedeniyle canı en çok yanan takım olan Trabzonspor dün de Gençlerbirliği deplasmanında Fırat Aydınus'un gazabına uğradı.

    Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşılaşmasında Alper Ulusoy, skandal kararları ile bordo-mavilileri çıldırtmıştı. Dün maçın henüz 13. dakikasında gelişen atakta, Trabzonsporlu Güray sağ kanattan ceza sahasına girdi. 'nin oyuncusu Selçuk Şahin topa hiç müdahale etmeden gelip Güray'ı sert şekilde iterek yere savurdu. Trabzonsporlu futbolcular 'penaltı' kararı için 'a bakarken, Aydınus 'devam' dedi. Bu pozisyonun 1 dakika sonrasında Ahmet Oğuz aynı hareketi Yusuf Erdoğan'a yaptı ve sarı kart ile cezalandırıldı.

    Aydınus bu dakikadan sonra da ev sahibi takımın faullerini es geçmeye, Trabzonsporluların en ufak müdahalesine ise düdük çalmaya devam etti. İkinci yarıda da durum değişmedi.

    YEMİN ETMİŞLER!
    Birçok pozisyonu görmezden gelen Aydınus 78. dakikada yine Selçuk'un Bero'yu kontrolsüz girerek indirmesine de 'devam' dedi. Böylece 3 net penaltıyı vermeyen Aydınus'a bordo-mavili taraftarlar, "Her hafta bu hatalardan bıktık. Bu sezon hakemler bize penaltı vermemek için yemin etmiş. Penaltı kuralları konu Trabzonspor olduğu zaman değişiyor. Evet takımımız da istenen düzeyde değil ama hatalarla toparlanmamız zorlaşıyor. Artık adaletli hakemler ve yönetim istiyoruz" diyerek tepki gösterdiler.

    50 MAÇ SONRA KIRMIZI
    Gençlerbirliği, 'de 50 maç sonra kırmızı kart gördü. maçında Uğur Çiftci kırmızı atıldı. Ankara ekibi, en son 2014-15 sezonu 30. haftasında Akhisar karşısında İrfan Can Kahveci ile kırmızı kart görmüştü.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yine hakem skandalı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.