 Yanal’ı unutmadı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Yanal’ı unutmadı

    Yanal’ı unutmadı
    'nin tecrübeli futbolcusu karşılaşma öncesinde 'den eski hocası 'ın yanına gelerek bir süre sohbet etti. İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekerken, başkent ekibinin hocası da maç öncesinde Yanal'ın yanına gidip başarı diledi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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