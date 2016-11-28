 Transfer fırtınası – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Transfer fırtınası

    Transfer fırtınası

    Bordo-mavili yönetim devre arasında yapılacak transfer için sona yaklaştı. ve ile görüşmeler sürüyor.

    'un ara transferde kadrosuna katacağı isimler ilk devrenin bitmesine 5 hafta kala daha şimdiden netleşmeye başladı. Transferde ince eleyip sık dokuyan ve her defasında artık sokağa atacak paraları olmadığının altını çizen bordo-mavililer takıma güç katacak iki önemli ismi gündemine aldı. Yönetimin ilk hedefi Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner. Yönetim 2019'e kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu için şartları zorlamayı düşünüyor.

    DİĞER ADAY ADA'DAN
    Sağ bek mevki için ise yönetim, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Aston Villa'nın başarılı sağ beki 'la görüşme halinde. Teknik direktör Yanal, Richards'ı farklı mevkilerde oynayabilmesi dolayısıyla istiyor. Richards bu sezon Aston Villa formasıyla iki lig maçında boy gösterdi. Bu iki ismin yanı sıra birçok oyuncu da listede.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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