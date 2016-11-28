Transfer fırtınası
Bordo-mavili yönetim devre arasında yapılacak transfer için sona yaklaştı. Ömer Ali Şahiner ve Micah Richards ile görüşmeler sürüyor.
DİĞER ADAY ADA'DAN
Sağ bek mevki için ise yönetim, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Aston Villa'nın başarılı sağ beki Micah Richards'la görüşme halinde. Teknik direktör Yanal, Richards'ı farklı mevkilerde oynayabilmesi dolayısıyla istiyor. Richards bu sezon Aston Villa formasıyla iki lig maçında boy gösterdi. Bu iki ismin yanı sıra birçok oyuncu da listede.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:55
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Toplam 24
Yorum
rapaiç Aynen katılıyorum,bende fanatiğim ama rakibe saygı duymak lazım
- ''Acı verici bir süreç olacak''
Toplam 41
Yorum
Mahmut DEĞERLİ Trabzon sevdasını bilen birisi olarak sadece sistem değişikliği yapılsa Trabzonspor'un başarı yakalayacağına eminim. Diyarbakır Silvan dan Trabzon aşkı ben Trabzon nun iyi yolda olduğunu ifade ederek Trabzon NUN başında iyi başkan iyi hoca bulunmakta başarı gelecek bundan eminim EN BÜYÜK TRABZONSPOR. BİZE HER YER TRABZON.
- Transfer fırtınası
Toplam 1
Yorum
manuel Bos transfer fenerden Van Der alinsin en iyi transfer olur. Ustune para bile verirler. Burak yilmaz ve selcuk inan trabzonspora geri donebilir yeni stadda onlar bakilsin
Transfer fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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