Trabzonspor'un en zor dönemi
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta sonunda 12 puana ulaşan Trabzonspor'da tarihi bir çöküş yaşanıyor. Bordo-mavililer son 42 yılın en kötü istatistiğini elde etti.
1974-1975 sezonunda sonraki en kötü dönem
Lige çıktığı 1974-1975 sezonunda, galibiyetlere 2 puan verildiği sezonda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, attığı 7 gole karşılık kalesinde ise 6 gol görmüştü. Topladığı 12 puan ile 8. sırada yer alan bordo-mavililer, söz konusu tarihin ardından bu sezon en kötü dönemini yaşadı. Trabzonspor, galibiyetlere 3 puan verildiği 2016-2017 sezonunda ise oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Attığı 7 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. 12 puan ile 14 sırada yer alan Karadeniz ekibi, lige çıktığı günden itibaren yer aldığı sezonların en kötüsünü bu dönemde yaşadı.
Son 42 sezonun en az galibiyetini aldı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geçirdiği son 42 sezonun en az galibiyetini bu sezon aldı. 1974-1975 sezonunda 12. hafta itibariyle 3 galibiyet alan bordo-mavililer, söz konusu sezonun ardından Süper Lig'de geçirdiği sezonlar arasında 12. hafta itibariyle en az galibeyetini ve puanını topladı.
En fazla mağlubiyeti bu sezon aldı
Karadeniz ekibi, lige çıktığı 1974-1975 sezonunda bile oynadığı 12 maçta 3 mağlubiyet alırken, bu sezon aldığı 6 mağlubiyetle Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla mağlubiyetini alarak bu alanda rekora imza attı.
Rekor puan kaybı yaşadı
Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda elde ettiği istatistik verileriyle de bir çok alanda rekora imza attığı gibi yaşadığı puan kayıplarıyla da tarihinin en çok puan kaybettiği dönemi yaşadı. Bordo-mavililer, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 24 puan kaybetti.
Geçtiğimiz sezonu aradı
Trabzonspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla geçtiğimiz sezonu bile arar oldu. Geçen sezon 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan bordo-mavililer 9. sırada yer aldı. Bu sezon ise 12 maçta 12 puan toplayan Karadeniz ekibi, 14. sırada kendine yer bulabildi.
(GÖK-KÜ-S)
28.11.2016 11:25:19 TSI
NNNN
Kaynak: IHA
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:35
- Aboubakar: Kilitlediler
Toplam 12
Yorum
Francesco85 Bizim sorunumuz orta sahada. İrfan Can Kahveci, Oğulcan Çağlayan ve Orkan Çınar'dan ikisini alsak bu sene şampiyonluğu Mario Gomez bile olmadan garantileriz. Ama illa yabancı oyuncu alacağız yani.
- Genç İrfan Can için ilk temas
Toplam 7
Yorum
lazrail soneri aldık bitirdik sırada irfan can mı var ulan birtane iş yapacak adam alıp oynatamıyoruz şu takımda ya ona yanıyorum
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 58
Yorum
Efendi Feneri kadikoyde yenersek Herkeze en guzel msaji vermis olucaz Insallah...
Trabzonspor'un en zor dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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