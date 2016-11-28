 ‘Skor üretemiyoruz’ – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    ‘Skor üretemiyoruz’

    ‘Skor üretemiyoruz’

    Yanal: Topun bizde olması bir şey ifade etmedi. Diğer maçlarda da böyle oldu skor konusunda becerimizi ortaya koyamıyoruz.

    Teknik Direktörü , skor konusunda beceri ortaya koyamadıklarını söyledi. Yanal, G.Birliği'nin 62 dakika 10 kişiyle oynadığını hatırlatarak, "Topun bizde olması bir şey ifade etmedi. Diğer maçlarda da böyle oldu skor konusunda becerimizi ortaya koyamıyoruz" dedi. Bordo- mavili takımın önemli bir virajdan geçtiğini bu sürecin de sert ve acı verici olacağını ifade eden Yanal, "Skor üretecek ve güvene dönüştürecek zamana ihtiyacımız var. Trabzonspor'un bundan sonra iskeletini teşkil edecek oyuncuları belirlemeliyiz. Oyuncu çöplüğüne de dönüştürmemek gerekiyor. Bu süreç acılı geçecek. Benim referanslarım belli, çıkardığım oyuncular kurduğum takım, oynattığım oyun ortada. Bu süreci iyi yöneteceğiz" diye konuştu.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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