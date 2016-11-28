‘Skor üretemiyoruz’
Yanal: Topun bizde olması bir şey ifade etmedi. Diğer maçlarda da böyle oldu skor konusunda becerimizi ortaya koyamıyoruz.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 147
Yorum
Efsane Beşiktaş/Trabzonspor maçında kırmızı kartlık pozisyonda Q7 kart görmüyorsa futbolu çok iyi bilen kartal yavrularının konuşması normaldir.Futbolcularının agresifliği topa değil,bununda en güzel örneğini Q7 bizlere gösteriyor ve Cüneyt Çakır gibi hakemler göz yumuyorlar.Aynı hareketleri Avrupa'da yönettiği bir karşılaşmada kartla cezalandırmazsa tekrar karşılaşma yönetemeyeceğini iyi bilir.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 12
Yorum
alayınafener arkadaşım ofsayt değil zaten cahil insanları teknik direktör yapıyorlar atıp tutuyor onlarda.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 8
Yorum
beşiktaşlı advokata kurabiye ikram edelim KARTALLAR.
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