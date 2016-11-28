 Onur Kıvrak kaleyi kapattı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    kaleyi kapattı

    Onur Kıvrak kaleyi kapattı

    1 puanın alınmasında önemli rol oynadı.

    23'te Uğur Çiftçi'nin şutunu çıkaran kaptan, 58'de Rantie'nin yakın mesafeden vuruşunda yine gole izin vermedi. 90+1'de de karşı karşıya Ahmet Çalık'ın vurduğu topu çelerek yenilgiyi önledi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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