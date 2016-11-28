 Onazi sarı kart cezalısı oldu – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    sarı kart cezalısı oldu

    Onazi sarı kart cezalısı oldu
    'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesi 'den kötü haber geldi. Maç öncesinde sarı kart sınırında bulunan Onazi, karşılaşmada sarı kartı gördü. Bu kartla birlikte Nijeryalı oyuncu cezalı duruma düştü. Onazi gelecek hafta bordo-mavililerin deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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