 Güray 10, İbanez ise 9 hafta sonra – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Güray 10, İbanez ise 9 hafta sonra

    Güray 10, İbanez ise 9 hafta sonra
    Teknik direktör , G.Birliği maçında beklenen mecburi revizyonları yaptı. Kart cezalısı Mehmet ve Okay ile sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ve Castillo'nun yokluğunda İbanez, Güray ve Aytaç, sahaya çıktı. Aytaç en son 5 hafta önce oynanan Akhisar maçında, Güray ise en son 10 hafta önce Osmanlıspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. İbanez de 9 hafta sonra ilk 11'de yer aldı.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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