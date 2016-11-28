Golcü aranıyor
28. dakikada Uğur’un atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında birçok pozisyona giren Fırtına, son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle 1 puanla yetindi.
172 ŞUTTA 7 GOL
Genç golcü Sheidaev ise forma şansı bulamadı. Bordo-mavili takım 172 şutla lider M.Başakşehir, Fenerbahçe gibi takımları bu alanda geçerken sadece 7 gol atabildi ve ligin en az gol atan iki takımdan biri. Fırtına 172 şutta 7 golle % 4 şutlarını gole çevirme oranı yakaladı ve bu alanda ligin en başarısız takımı oldu.
42 YILIN EN KISIRI
Trabzonspor bu sezon 12 maçta 7 gol atabildi. Bordo- mavili takım böylece son 42 sezonun en kısır ilk 12 haftasına ulaştı. Fırtına 1974- 75'te (12. hafta 7 gol) kalmıştı.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:41
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 147
Yorum
Efsane Beşiktaş/Trabzonspor maçında kırmızı kartlık pozisyonda Q7 kart görmüyorsa futbolu çok iyi bilen kartal yavrularının konuşması normaldir.Futbolcularının agresifliği topa değil,bununda en güzel örneğini Q7 bizlere gösteriyor ve Cüneyt Çakır gibi hakemler göz yumuyorlar.Aynı hareketleri Avrupa'da yönettiği bir karşılaşmada kartla cezalandırmazsa tekrar karşılaşma yönetemeyeceğini iyi bilir.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 12
Yorum
alayınafener arkadaşım ofsayt değil zaten cahil insanları teknik direktör yapıyorlar atıp tutuyor onlarda.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 8
Yorum
beşiktaşlı advokata kurabiye ikram edelim KARTALLAR.
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