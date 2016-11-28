 Golcü aranıyor – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Golcü aranıyor

    Golcü aranıyor

    28. dakikada Uğur’un atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında birçok pozisyona giren Fırtına, son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle 1 puanla yetindi.

    'de en son 8. hafta G.Saray'ı yenen Trabzonspor sonrasında galibiyeti unuttu. 28. dakikada 10 kişi kalan Gençlerbirliği ile deplasmanda golsüz berabere kalan bordo-mavililer son 4 haftada 2 puan toplayabildi. Ankara temsilcisi ise Ümit Özat'la ikinci maçını da kaybetmedi. Birçok pozisyona giren bordo- mavililer, G.Birliği'nin kalecisi Hopf'u geçemedi. Son vuruşlarda etkili olamayan Karadeniz ekibi, Süper Lig'in ilk 12 haftasında kaydettiği 7 golle ligin en az gol atan takımlarından biri oldu. Fırtına, 12 haftalık dönemde Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 4-0, Antalyaspor'a 1-0 yenildiği, Akhisar ile Gençlerbirliği ile de 0-0 berabere kaldığı toplam 6 karşılaşmada gol kaydedemedi. 'da ilk 11 haftada forvet oyuncuları sadece 1 gol atabildi. Muhammet Demir ve Suk, gol kaydedemezken tek gol N'Doye'den geldi.

    172 ŞUTTA 7 GOL
    Genç golcü Sheidaev ise forma şansı bulamadı. Bordo-mavili takım 172 şutla lider M.Başakşehir, Fenerbahçe gibi takımları bu alanda geçerken sadece 7 gol atabildi ve ligin en az gol atan iki takımdan biri. Fırtına 172 şutta 7 golle % 4 şutlarını gole çevirme oranı yakaladı ve bu alanda ligin en başarısız takımı oldu.

    42 YILIN EN KISIRI
    Trabzonspor bu sezon 12 maçta 7 gol atabildi. Bordo- mavili takım böylece son 42 sezonun en kısır ilk 12 haftasına ulaştı. Fırtına 1974- 75'te (12. hafta 7 gol) kalmıştı.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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