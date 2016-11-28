 Genç İrfan Can için ilk temas – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Genç İrfan Can için ilk temas

    Genç İrfan Can için ilk temas
    , dün karşılaştığı Gençlerbirliği'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci için temaslara başladı. Bu sezon 12 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan 21 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi başkentte Başkanı İlhan Cavcav ile masaya oturdu. Başkan Muharrem Usta'nın Cavcav ile görüşerek İrfan Can'ı istediği, tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği belirtildi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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