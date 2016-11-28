 Ata’ya ziyaret – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Ata’ya ziyaret

    Ata’ya ziyaret

    Bordo-mavili yönetim ve Trabzonsporlu taraftarlar, başkentte ’ü unutmadı. ’e giderek Ulu Önder’in mozolesine karanfil bıraktılar.

    camiası maçı için geldiği Ankara'da Ata'yı ziyaret etmeyi de unutmadı. Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar 'e giderek Ata'nın mozolesine karanfil bıraktılar. Kafile daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Çubukçu, Atatürk'ün Trabzon'u 3 kez ziyaret ettiğini hatırlatıp "Atamız Trabzonluların Kurtuluş Savaşı'na büyük katkı verdiğini vurgulamış ve bunu unutmayacağını söylemiştir" dedi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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