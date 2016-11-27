 Trabzonsporlulardan Anıtkabir ziyareti – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Trabzonsporlulardan Anıtkabir ziyareti

    Trabzonsporlulardan Anıtkabir ziyareti

    Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve bordo-mavili taraftarlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında bugün saat 16.00'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor Kulübünün asbaşkanı Çubukçu, bir grup taraftarla Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e geldi.

    Çubukçu ve taraftarlar Atatürk mozolesine çiçek bıraktıktan sonra Anıtkabir'in merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.

    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:18
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