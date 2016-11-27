Trabzonspor çıkış arıyor
Süper Lig’de son üç maçını kazanamayan bordo-mavili takım, bugün Gençlerbirliği’ni devirerek kötü gidişatı bitirmek istiyor.
Süper Lig'deki son 3 maçını kazanamayan Trabzonspor, bugün Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü giden tabloyu tersine çevirmeyi ve yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ligde geride kalan 11 haftada sadece 11 puan toplayabilen ve beklentilerin çok uzağında kalan bordo-mavililerde tek hedef 3 puan olarak belirlendi.
ZORUNLU DEĞİŞİM
Ersun Yanal; Okay ve Mehmet'in cezalı, Castillo ile Mustafa Akbaş'ın da sakat olması nedeniyle kadroyu değiştirecek. Güray, Aytaç ve Akakpo gibi isimlerin 11'e girmesi beklenirken, ayrıca cezasını Antalyaspor maçıyla tamamlayan Uğur'un da forma giymesi bekleniyor.
3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Süper Lig'de 11 maçta 38 sarı kart gören Trabzonspor'da, Gençlerbirliği maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Durica, Bero ve Onazi, bugün oynanacak maçta da sarı kart görmeleri durumunda ligin 13'üncü haftasında Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.
SON ÜÇ MAÇTA GALİP GELEMEDİ
Fırtına, Ankara'da oynadığı 32 lig maçında 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği karşısında deplasmanda en son 2012-13'te 4-0 galip gelen Karadeniz ekibi, 2013-14'te 3-2 mağlup oldu, 2014-15'te 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon da sahadan 3-1 yenik ayrılan Fırtına, böylece başkentte son 3 maçında galip gelemedi.
FIRTINA AÇIK ARA ÜSTÜN: 37-12
Trabzonspor ile Gençlerbirliği bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 65. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 64 karşılaşmada Karadeniz ekibinin 37, başkent temsilcisinin 12 galibiyeti bulunuyor. 15 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavi takım söz konusu maçlarda 126 gol atarken, 62 gol yedi.
ZORUNLU DEĞİŞİM
Ersun Yanal; Okay ve Mehmet'in cezalı, Castillo ile Mustafa Akbaş'ın da sakat olması nedeniyle kadroyu değiştirecek. Güray, Aytaç ve Akakpo gibi isimlerin 11'e girmesi beklenirken, ayrıca cezasını Antalyaspor maçıyla tamamlayan Uğur'un da forma giymesi bekleniyor.
3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Süper Lig'de 11 maçta 38 sarı kart gören Trabzonspor'da, Gençlerbirliği maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Durica, Bero ve Onazi, bugün oynanacak maçta da sarı kart görmeleri durumunda ligin 13'üncü haftasında Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.
SON ÜÇ MAÇTA GALİP GELEMEDİ
Fırtına, Ankara'da oynadığı 32 lig maçında 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği karşısında deplasmanda en son 2012-13'te 4-0 galip gelen Karadeniz ekibi, 2013-14'te 3-2 mağlup oldu, 2014-15'te 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon da sahadan 3-1 yenik ayrılan Fırtına, böylece başkentte son 3 maçında galip gelemedi.
FIRTINA AÇIK ARA ÜSTÜN: 37-12
Trabzonspor ile Gençlerbirliği bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 65. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 64 karşılaşmada Karadeniz ekibinin 37, başkent temsilcisinin 12 galibiyeti bulunuyor. 15 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavi takım söz konusu maçlarda 126 gol atarken, 62 gol yedi.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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